Rottenburg 23,3 Prozent: Börstingen ist AfD-Hochburg

Weniger verliebt hört sich die Meinung eines ehemaligen Rottenburger Kreisrats an, der Kanzlerin Angela Merkel offen die Schuld am schlechten Abschneiden der CDU gibt: "Die Kanzlerin hat Versprechen, ihren Amtseid und Gesetze gebrochen." Seit er zehn Jahre alt war, so der Mann, habe er der CDU im Wahlkampf geholfen. "Aber die CDU von heute ist sehr weit entfernt von Adenauers CDU", sagt er enttäuscht.

Unterdessen stehen in einer Durchgangstür, die in einen anderen Teil des Restaurants führt, AfD-Anhänger und machen sich über die CDU-Ergebnisse lustig. Restaurant-Personal kommt und schließt den Durchgang mit einer mobilen Wand. Später wird klar: die AfD-Anhänger hatten sich privat einen Tisch reserviert.

In Starzach wählten nur noch 35,9 Prozent der Wähler die CDU (minus 11,9 Prozent). In Rottenburg waren es 35,4 Prozent, die bei der Union ihr Kreuzchen machten (minus 13,9). Die Hochburg ist Dettingen, wo Widmann-Mauz 45,3 Prozent der Zweitstimmen holte.

Der bundesweite Abwärtstrend der SPD machte auch in der Region keinen Halt. In Schwalldorf liegt sie mit 9,8 Prozent gar im einstelligen Prozentbereich. Der stärkste Wert der SPD kommt aus Bieringen mit 18,5 Prozent der Zweitstimmen. Martin Rosemann konnte sich dem bundesweiten Trend nicht entziehen. In Starzach wurde ein Minus von 5,1 Prozent eingefahren.

Die Grünen haben die SPD in Rottenburg mit 14,9 Prozent der Stimmen sogar überholt und sind dort zweite Kraft. In Oberndorf und Kiebingen waren es gar 18 Prozent, die von der grünen Hochburg Tübingen "abfärbten". Chris Kühn kann also sehr zufrieden sein.

Noch größer sind die Gewinne bei der FDP – was aber nach dem katastrophalen Ergebnis von 2013 nicht schwierig war. In Starzach waren es 13,2 Prozent (plus 8,2). In Seebronn war die Strahlkraft von Christopher Gohl am stärksten, es gab ein Plus von 1,9 auf 14,1 Prozent.

In Rottenburg ließ die AfD die FDP knapp hinter sich und landete bei 11,9 Prozent. In Eckenweiler wählte jeder Fünfte die AfD (20,4 Prozent), am schlechtesten war das Ergebnis in Wurmlingen (8,3).

Die Linke kam in Sulzau auf stolze 12,4 Prozent, in Eckenweiler ist die Partei mit 1,4 Prozent eine Splitterpartei. In Starzach gewann die Linke 1,9 Prozentpunkte hinzu und kam insgesamt auf 7,6.

Alle anderen Parteien blieben unter einem Prozent. Lediglich die Tierschutzpartei fällt hier in Rottenburg mit 0,7 Prozent auf. Auch die Satiriker der Partei holten 0,7 Prozent. Die NPD kam in Starzach auf 0,6 Prozent, in Rottenburg auf 0,3.

In Ergenzingen erlitt Widmann-Mauz herbe Verluste. Statt 51,8 Prozent vor vier Jahren holte sie nur noch 37,7. Die FDP steigerte sich gewaltig von 4,6 auf 10,9 Prozent. Die AfD legte gar um 9,8 auf nunmehr 15,4 Prozent zu.