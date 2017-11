Rottenburg 22-Jährige stirbt bei Unfall nahe Ergenzingen

Die 22-jährige Fahrerin eines Renault Clio war gegen 21.35 Uhr auf der Kreisstraße von Seebronn kommend in Richtung Ergenzingen unterwegs. Nach der Überführung über die A 81 überholte sie ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Dabei übersah sie aus bislang unbekanntem Grund einen entgegenkommenden Mercedes, in dem drei Personen saßen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 22-Jährige aus dem Landkreis Calw starb unmittelbar an den Folgen des heftigen Aufpralls.

Der 24-jährige Fahrer des Mercedes und seine 20- und 28-jährigen Mitfahrer erlitten schwerste Verletzungen. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Rottenburg befreit werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Mehrere Notärzte waren vor Ort und versorgten die Verletzten, bevor auch die beiden Mitfahrer durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht wurden.