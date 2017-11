Rottenburg 21 neue Stellen entstehen

Rottenburg. Hier soll das ehemalige Gebäude der Kreissparkasse gekauft, saniert und zu einem Nachbarschaftstreff umgestaltet werden. Hier könnte laut Oberbürgermeister Stephan Neher auch ein Begegnungscafé entstehen. Weitere Investitionen sind etwa im Bereich Schulen und Kindergärten zu finden. Hier ist einer der Schwerpunkte der Neubau der Hohenberg-Grundschule, für den 3,5 Millionen Euro vorgesehen sind. 6,5 Millionen Euro veranschlagt die Verwaltungsspitze für Grunderwerb. Dabei sollen Grundstücke für Wohnbauland und auch für die Gewerbeentwicklung aufgekauft werden. In seiner Haushaltsrede kündigte Oberbürgermeister Stephan Neher an, dass noch im Herbst die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe zur Gewerbeentwicklung vorgelegt werden sollen. So soll die Stadt auch künftig mit relativ hohen Gewerbesteuereinnahmen rechen können. Dies sind derzeit 14 Millionen Euro. Ein wichtiger Brocken sind auch die Neugestaltung der östlichen Königsstraße sowie das Sanierungsgebiet Heberlesgraben, bei dem die Volkshochschule saniert und umgebaut wird. Es soll eine Tiefgarage sowie ein Anbau an die Volkshochschule entstehen. Neben Investitionen in die Infrastruktur liegt Neher auch die Unterstützung der Kulturarbeit und des Freizeitangebotes sehr am Herzen. So wurden etwa Vereinszuschüsse in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Neher betonte, dass "Kultur der Stadt und den Dörfern Identität gibt." Hier konnte etwa das Bürgergeld ins Leben gerufen werden, zudem will die Stadt nun die Kreisbonuscard Extra einführen und so den Kreis der Berechtigten für Vergünstigungen erhöhen. Mit der Kreisbonuscard Extra werden kinderreiche Familien gefördert, ebenso Menschen mit niedrigem Einkommen. Neher bilanzierte, dass der Haushalt 2018 wieder ein "reichhaltiges Arbeitsprogramm" für die Verwaltung beinhaltet. 21 neue Stellen werden geschaffen – er selbst gebe zu, dass dies eine hohe Zahl sei. Dies sei den wachsenden Aufgaben und auch der Effizienz der Verwaltung geschuldet. Neher betonte auch, dass Feste, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen und auch die Arbeit der Rottenburger Theater zur Identität der Stadt beitrage. Daher werden gerade auch der Kulturverein Zehntscheuer und werden die Theater unterstützt. In den kommenden Wochen werde auch das 25-jährige Bestehen des Römermuseums gefeiert, was die Möglichkeit eröffne, sich über die weitere Ausrichtung des Museums Gedanken zu machen. Als weiteren Schwerpunkt der Arbeit der Stadtverwaltung sieht Neher die Arbeit der 2017 gegründeten Wohnbaugesellschaft. Im kommenden Jahr soll das Eigenkapital der städtischen Wohnbaugesellschaft mit 1,7 Millionen Euro erhöht werden. Hiermit solle die Sanierungsarbeit der Wohnbaugesellschaft und auch ein Neubauprojekt im Mischgebiet Dätzweg realisiert werden.