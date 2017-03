Rottenburg 21 Arbeiten, aber nur einer kann siegen

Realisiert werden soll der Schulneubau auf einer Gesamtfläche von 3442 Quadratmetern. Wettbewerbsbetreuer ist das Stuttgarter Architektenbüro Arnold und Fentzloff. Zum Abgabetermin wurden 21 Arbeiten eingereicht, die alle sehr unterschiedlich an die Aufgabe herangingen.

Zwei über einen Sockel verbundene Pavillons

Der Wettbewerbsvorsitzende Jens Wittfoht erläuterte gestern die vier preisgekrönten Arbeiten. Die anderen Arbeiten bekommen Anerkennungen. Am heutigen Samstag können die Arbeiten von 9 bis 16 Uhr in der Zehntscheuer besichtigt werden. Danach sind sie in der kommenden Woche im Rathaus zu sehen.

Der erste Preis ging an plus + Bauplanung in Neckartenzlingen sowie an die Specht Landschaftsarchitektur in Tübingen, die einen gemeinsamen Entwurf eingereicht haben. Ihr Entwurf sieht zwei über einen Sockel verbundene Pavillons vor, die den Baukörper bilden. Der Entwurf bildet für das Preisgericht einen guten Abschluss zur Seebronner Straße und lässt zum Schulcampus einen gut proportionierten Freiraum entstehen.

Der Eingang der Schule öffne sich zum leicht nach unten versetzten Theaterraum und bilde damit ein einladendes Entree. Der leichte Höhenversatz der Baukörper sei gut gelungen und integriere den Bau besser in das Gelände als andere Entwürfe. Auch pädagogisch werde die Aufteilung in zwei Häuser als angenehm empfunden, betonte Rektorin Rita Kuchler. So werde eine gute Raumaufteilung entwickelt, die Jahrgangsstufen werden in je drei Klassenräumen gruppiert.

Im Erdgeschoss ist die Ganztagesbetreuung sowie die Verwaltung untergebracht. Auch die Pausenhoffläche sei durch eine leichte Terrassierung schön proportioniert und lasse eine gute Aufenthaltsqualität erhoffen.

Kuchler sagte, dass auch der Schulgarten und die große Linde erhalten werden könnten, was sie sehr freue.

Der zweite Platz ging an Barkowsky Wahrer Architekten in Köln, der dritte an ARGE Rüdenauer Architekten in Stuttgart. Platz vier erarbeitete sich die K9 Architekten GmbH aus Freiburg, zudem gab es Anerkennungen für zwei Entwürfe. Teilgenommen hatten am Wettbewerb auch spanische Architektenbüros, da europaweit ausgeschrieben wurde.