Rottenburg 20 000 Altpapiertonnen rollen an

Vereine reduzieren Sammelrhythmus

Ab 6. November bis Mitte Dezember werden die neuen Behälter an die Grundstücke ausgeliefert. Die Auslieferung erfolgt zuerst in den Gemeinden, in denen bereits ab 2018 keine Bündelsammlungen durch die Vereine mehr stattfinden werden. Dann folgt die Auslieferung der Behälter in den Städten und Gemeinden, in denen die Vereine ihren Sammelrhythmus von bisher zehn Sammlungen pro Jahr reduziert haben. Zum Schluss werden die Altpapiertonnen in den Gemeinden und Städten verteilt, wo wie bisher zehn Bündelsammlungen pro Jahr durch die Vereine stattfinden.

In der ersten Woche nach den Herbstferien werden die Behälter in Hirrlingen und Neustetten verteilt, dann folgen die restlichen Städte und Gemeinden. Die Auslieferung in Rottenburg und seinen Stadtteilen sowie der Gemeinde Starzacherfolgt zwischen 4. und 15. Dezember.

Da die Behälter aus Transportgründen bei der Auslieferung gestapelt sind, werden vor Ort die Achsen und die Räder montiert sowie die Etiketten aufgeklebt.

Haushalte, die keine Altpapiertonne bestellt haben, können dies nachholen. Bestellungen sind per E-Mail an awb@kreis-tuebingen.de möglich. Fragen werden unter Telefon 07071/2 07 13 33 beantwortet.

Weitere Informationen: www.abfall-kreis-tuebingen.de