Rottenburg 1500 Jahre auf 550 Seiten gepackt

Sülchen, das haben die Grabungen der Landesdenkmalpflege vor der Kirchensanierung bestätigt, war ein religiös wie säkular bedeutender Ort, ein Herrschaftszentrum. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Funde, die mehrere Vorgängerkirchen nachweisen, bilden einen Schwerpunkt des Buchs. Fundierte Aufsätze ordnen die neuen Erkenntnisse in die Kirchen- und Landesgeschichte ein.

Auch in der jüngeren Kirchengeschichte gibt es Überraschungen

Auch mit Blick auf die jüngere Geschichte hält das Buch Überraschungen bereit. So erfährt der Leser, dass der heutige Kirchenbau auf die Zeit um 1450 datiert werden muss. Beate Schmid erläuterte anhand verschiedener Ausgrabungsfunde die chronologische Zuordnung. In ihrem Vortrag "Metamorphosen – die Sülchenkirche im Wandel der Zeit" hob sie geschichtlich Bedeutsames hervor und beschrieb den Wandel der Baustile dieses Gotteshauses. "Die Sülchenkirche ist ein Ort mit bis ins siebte Jahrhundert reichenden christlichen Wurzeln", erfuhren die Festgäste.

Für Stroppel ist sie eine Kirche ganz im Zeichen des Auftrags des Apostel Matthäus, der dazu aufrief, zu den Menschen zu gehen, um ihnen die Botschaft von der Erlösung zu bringen. "Die Kirche ist ein quergestelltes Zeichen Gottes, das Mut macht, wenn der Tod wie ein Dieb in der Nacht kommt." Sülchen sei wie die Brücke zum Tod und Leben. Doch wie sagte Sebastian Blau: "Es hat’s noch niemand weiter als bis Sülchen (auf den Friedhof) geschafft."

Auch Bischof Fürst wird eines Tages in der Grablege der Bischöfe seine letzte Ruhe finden. Aktuell freut er sich jedoch, dass man mit dem Buch ein Dokument geschaffen hat, in dem die Geschichte dieses identitätsstiftenden Ortes aufgearbeitet ist. Sülchen ist für ihn ein Ort, der die Geschichte der Glaubensgemeinschaft der Christen beherbergt: "Dort liegen viele Generationen Rottenburger Bürger begraben – Sülchen ist für uns alle ein zentraler, geschichtsträchtiger Erinnerungsort, der nun nach fünf Jahren Sanierung mit der Altarweihe am wieder eröffnet wurde".

Die Sülchenkirche als die ursprüngliche Pfarrkirche, als Friedhofskirche sowie seit 1869 als Bischofsgrablege der Diözese, beherbergt nun ein Museum. Doch solle Sülchen nicht nur musealer Ort sein, sondern auch als Ort und Feier für Gottesdienste dienen. In sechs Positionslichtern beschrieb Fürst die Bedeutung dieser Kirche, die er eine Martinuskirche nennt. Nach den spirituellen und archäologischen Hinführungen stellten die Herausgeber ihr Buch vor.

Die Feierstunde wurde musikalisch mit Klavierkompositionen umrahmt. Am Ende bot ein Stehempfang Gelegenheit zum Meinungsaustausch und natürlich konnte man auch die quasi druckfrischen Exemplare erwerben.