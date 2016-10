Rottenburg-Seebronn - Kim Wilde wird beim Rock of Ages 2017 laut Veranstalter zu Gast sein. Eigentlich hätte die britische Pop-Sängerin bereits in diesem Jahr beim Rock of Ages auf der Bühne stehen sollen. Aufgrund eines Zwischenfalls am Stuttgarter Flughafen fiel ihr Flug von London aus. Kim Wilde wird am "Familiensonntag" des Festivals auftreten.