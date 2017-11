Rosenfeld Zwingerturm soll saniert werden

Der Ausbau der Kanalisation, Leitungen und Straßen im Gebiet Engenwasen in Heiligenzimmern soll, wenn alles klappt, 2018 beginnen. Im Investitionsplan sind vorläufig 50 000 Euro enthalten und 100 000 Euro für 2019. 300 000 Euro stehen voraussichtlich für 2020 für die Erschließung neuer Bauflächen am Ortsrand von Heiligenzimmern zur Verfügung.

Für die Anbindung Rosenfelds an die Balinger Kläranlage muss eine Druckleitung gebaut werden. Je drei Millionen Euro sind 2018 und 2019 zu investieren. Als Landesförderung werden in beiden Jahren jeweils 2,4 Millionen Euro veranschlagt. Beim städtischen Eigenbetrieb Wasserversorgung schlägt die Erneuerung defekter Leitungen zu Buche wie beispielsweise in der Leidringer Straße. Das Sofienbad wird gleichfalls als Eigenbetrieb geführt. Nach größeren Investitionen in den vergangenen Jahren liegt das Augenmerk nun bei kleineren Maßnahmen wie Ersatzbeschaffungen. Auch soll der Deckungsmittelfehlbetrag bis 2019 oder 2020 reduziert werden, so dass eine Liquidität wieder gegeben ist.