Rosenfeld Zwei Tage volles Programm beim SV Täbingen

Viele spannende Spiele gab es für die Zuschauer auf dem Sportgelände zu verfolgen. Auf mehrere Tore gleichzeitig wurde geschossen. Dank der gingen die Begegnungen reibungslos über die Bühne. Mit fünf oder maximal sechs Spielern samt Torwart gingen die Mannschaften an den Start, wobei es fünf Torschüsse abzugeben galt. Ralf und Harry Sauter übernahmen die Turnierleitung.

Bei den Damen wurde jede gegen jede gespielt. Am Ende des Turniers standen folgende Platzierungen fest: 1. Blaumacher, 2. Check die Nudel, 3. (B)engels, 4. Trouble Maker, 5. Schorlebomber, 6. Gega eis hätta mer au gwonna, 7. Grasverdapper, 8. Havanna Club, 9. Hexa on fire und 10. Chaos-Gang.

Bei den Herren wurden vier Gruppenspiele gespielt; danach kamen die besten Drei in die Zwischenrunde und dann die Gruppenersten ins Halbfinale. Am Ende standen Spiel um Platz Drei und abschließend das Finale an. Am Ende des langen Turniertages standen folgende Platzierungen fest: 1. Team Gazelle, 2. Harte Jungs, 3. TSG Spatzenschnapper, 4. Handtaschen. Auf den Plätzen fünf bis acht folgten Letzter Wille 6,2 Promille, FC Schluckies, Lanzapeter + Crew sowie Arminia Bierzelt. Dahinter reihten sich Henna­stall Böhringen, 1. FC Kreiselheier, M und M’s, und Dynamo Tresen ein.