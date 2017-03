Rosenfeld Zusatzbetreuung ist weiterhin gefragt

Rosenfeld. Zumeist findet diese vom Schulträger, in diesem Fall der Stadt, organisierte Betreuung vor oder nach dem Unterricht statt. Eine Betreuungskraft kümmert sich um die Kinder, die früher in die Schule gebracht werden oder erst nach Schulende nach Hause gehen können.

Die Iselin-Schule bietet laut Rektor Klaus Elbers im Rahmen der Verlässlichen Grundschule morgens zwischen 7 und 7.50 Uhr eine Betreuung mit Frühstück in der Schulküche an sowie eine Betreuung mittags von 12.05 bis 13 Uhr. Eltern können einen Block oder zwei gegen einen kleinen Beitrag buchen. Die Verlässliche Grundschule werde seit Einführung des Ganztagsbetriebs nicht mehr so stark wie früher in Anspruch genommen, sagt der Schulleiter. 50 Kinder gehen am Montag, Dienstag und Donnerstag nachmittags in die Schule. Von 12.05 bis 14.30 Uhr wird eine Hausaufgabenbetreuung angeboten.

20 Kinder nehmen in Heiligenzimmern an der Verlässlichen Grundschule teil, so Rektorin Katja Kastl. Morgens von 7.30 bis 12.15 Uhr kümmert sich vor und nach dem Unterricht eine Betreuerin um die Kinder, ferner an den zwei Tagen mit Nachmittagsunterricht bis 13.30 Uhr. Für Kastl ist die Verlässliche Grundschule ein erfolgreiches Modell und wird nach ihren Erfahrungen gut angenommen. "Die Schüler gehen sehr gerne hin", sagt Kastl; deshalb hätten manche Eltern ihre Kinder dort angemeldet, obwohl sie die Zusatzbetreuung an sich gar nicht benötigten.