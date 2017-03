Abdil Kilic ist seit 30 Jahren bei Flexco Europe in Rosenfeld tätig. Er trat am 1987 als Mitarbeiter in der Fertigung in das Unternehmen ein, der damaligen Wilhelm Sülzle e. K.. Sein Aufgabengebiet umfasst das Bedienen von Spezialmaschinen zur Herstellung mechanischer Verbinder. Geschäftsführer Jörg Schairer dankte Kilic für seinen Einsatz und sein Engagement. Er hielt fest, dass der Jubilar viel zum Erfolg und der positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen habe und wünschte ihm weiterhin alles Gute und viel Erfolg.