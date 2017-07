Rosenfeld Zu Besuch bei Firmen der Stadt

Der CDU-Ortsverband Rosenfeld begleitete den Abgeordneten, wobei sich auch Bürgermeister Thomas Miller der Besuchergruppe anschloss. In der Firmengruppe Jetter stellte Geschäftsführer Hans-Dieter Jetter gemeinsam mit seinem Neffen Johannes Jetter das Unternehmen vor, das seit 1980 existiert und aktuell 100 Mitarbeiter beschäftigt. Die Firmengruppe teilt sich in die Geschäftsbereiche Malen, Gerüstbau, Struktur- und Trockenbau, Betonsanierung und Gebäudebau auf.

Eine weitere Station machte der Wahlkreisabgeordnete bei der Firma Wala an ihrem Standort bei der Fischermühle. Vor drei Jahren habe das Pflanzenlabor der in Bad Boll ansässigen Firma seinen Betrieb in Rosenfeld aufgenommen, so Christian Reichle. Die Firma stellt Heilmittel auf Pflanzenbasis her und zudem Produkte im Bereich Kosmetik. In Rosenfeld sind 13 Mitarbeiter angestellt und gewinnen Pflanzenextrakte.

Einen weiteren Besuchspunkt hatte Thomas Bareiß beim Marionettentheater Karibum. Die Gruppe hat ihren Proberaum im ehemaligen Schulhaus in Isingen. Abschluss war im Gasthaus Ochsen in Heiligenzimmern.