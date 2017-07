Rosenfeld Zeltlager und soziales Engagement

Rosenfeld-Heiligenzimmern. Dazu hatten sie am Freitagabend alle ehemaligen Pfadis aus Heiligenzimmern vor das Pfarrheim eingeladen. Die Vorsitzende Larissa Schäfer und das Leitungsteam freuten sich, dass viele der Einladung gefolgt waren.

Dabei waren alle Generationen von Ehemaligen vertreten. Auch fast alle ehemaligen Stammesvorsitzenden fanden sich ein. Einer von ihnen war Roland Flaitz, der schon bei der Gründung 1967 als einer der ersten Pfadfinder mit dabei gewesen ist.

Nicht nur er schwelgte in Erinnerungen und ließ alte Lagergeschichten wieder aufleben, auch die anderen ehemaligen Leiter und Pfadfinder erzählten von früher. So hörte man Geschichten von erlebnisreichen Zeltlagern in Oberschwaben, Südtirol und an der Nordsee, von spannenden Exkursionen und gruseligen Nachtwanderungen.