Rosenfeld Zeitlebens der Kirche verbunden gewesen

Auch in der Mission waren Hölle und seine Familie aktiv. Das Ehepaar besuchte etwa seine Tochter Renate in Pakistan, wo sie in einem christlichen Hospital als Krankenschwester arbeitet, oder eine Kusine in Chile und den Sohn Thomas in Kirgisistan. "Wir hatten eine schöne Zeit", so Annerose Hölle. Überschattet wurde das vergangene Jahr von zunehmenden Herzproblemen ihres Mannes, der auch einen Herzschrittmacher eingesetzt bekam. Zuletzt war Rudi Hölle in der Klinik in Lahr, von wo ihn seine Frau schon nach Hause abholen wollte, als er plötzlich starb.

Die Beerdigung mit anschließender Trauerfeier ist am kommenden Mittwoch, 14. Juni, 13.30 Uhr, auf dem Friedhof Leidringen und in der Kirche.