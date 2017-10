Rosenfeld Yoga-Schnuppern im Schulhaus

Rosenfeld-Isingen. An zwei Tagen werden in der Generationenwerkstatt im Isinger Schulgebäude Designertaschen aus Kaffeepackungen genäht: am Freitag, 20. Oktober, ab 19 Uhr mit Fortsetzung am Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr. Mitzubringen sind Tapetenmesser, Schere, Lineal, rechter Winkel und stabile Kaffeeverpackungen (falls vorhanden). Wer hat, kann eine Nähmaschine und stabile Nadeln mitbringen. Das Damendreierteam Astrid, Brigitte und Traudl unterstützen die Taschendesignerinnen und zeigen auf, wie aus "Müll" ein Unikat entsteht. Anmeldung im Isinger Lädle, unter Telefon 07428/33 86 oder E-Mail h.s.lehmann @gmx.de.