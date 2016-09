Rosenfeld "Wollen zu Nachhaltigkeit verführen"

Außerdem will das Team ein Konzept erstellen, das die Nutzung der Baupläne des Gebäudes auf Open-Source-Basis erlaubt. "Damit möchten wir möglichst viele Menschen zu einem ›weltgerechten‹ Lebensstil inspirieren." Finanzieren will Own-World dieses Vorhaben über die Crowdfunding-Plattform Startnext (siehe Info). 37 500 Euro, so das erste Ziel, entsprechen den Kosten für die Holzkonstruktion, fertig isoliert, mit Fenstern und Türen, aber ohne technische Ausstattung wie Fotovoltaikanlage oder ökologischen Wasserkreislauf. Das nennt man im Team "Own-Home light". Das große Ziel sind jedoch 66 500 Euro. Damit wäre das gesamte Vorführgebäude finanziert.

Seit dem Start der Funding-Phase am 16. September haben sich etwas mehr als 20 Unterstützer gefunden, die zusammen 1500 Euro beisteuern möchten. Von der ersten "Funding-Schwelle" ist das Projekt also noch weit entfernt. Doch Jakob hofft, in den verbleibenden 23 Tagen über Netzwerke und Kontakte der Own-World-Gruppe das Vorhaben noch bekannter zu machen und weitere Unterstützer zu gewinnen.

Sollte die Finanzierung glücken, winken jenen, abhängig von ihrem Beitrag, zum Thema passende "Dankeschön"-Geschenke. Etwa nachhaltig produzierte Tassen oder T-Shirts, edle Speisepilze, Übernachtungen oder eine ganze Woche im fertigen Own-Home, oder –­ ab 24 800 Euro – ein kompletter Haus-Bausatz. Und, ganz immateriell und unabhängig von der Höhe der individuellen Unterstützung für das Projekt, das gute Gewissen, möglicherweise zum Gelingen eines für Nachhaltigkeit und Umwelt sinnvollen Vorhabens beigetragen zu haben.

Weitere Informationen: www.startnext.com/ ownhome