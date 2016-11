Rosenfeld Witwen mit Kindern stehen im Mittelpunkt der Arbeit

Nach einen reichlichen Frühstück berichtete die Referentin Maria Fritz, die gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Fritz gekommen war, zuerst von ihrer schwierigen Kindheit.

Als ältestes Kind von insgesamt sechs Geschwistern habe sie mit 14 Jahren bereits in einer Wäscherei arbeiten müssen, um den Familienunterhalt zu bestreiten. Vater und Mutter hätten sich getrennt, und sie habe weder Schulabschluss noch Berufsausbildung absolvieren können. Als die Situation mehr als brisant geworden sei, habe sie den Weg zu Gott gefunden. Ihre Leidenschaft für die Mission habe sich entwickelt, erzählte sie.

Zuerst mit einer Kollegin, später alleine, baute sie ein Kinderhilfswerk für die Ukraine auf. Im ersten Schritt im Osten des Landes und später im Westen der Ukraine hat sie große Not kennengelernt. "Manche Orte sind nicht einmal registriert", so die Mutter von zwei Adoptivkindern. Die Bevölkerung leide heute noch unter den Folgen des Atomunglücks 1986 in Tschernobyl. Viele Menschen seien an Krebs erkrankt.