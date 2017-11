Rosenfeld "Wie gut wir es doch hier in unserer Heimat haben"

Im Rahmen des Programms "Weltwärts" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit hatte sich die junge Leidringerin für Freiwilligendienste in Indien und Ghana beworben. So ging es für mehr als ein Jahr nach Nordindien, an die Grenze von Nepal und China.

Nora Zizelmann arbeitete dort an einer Schule, wo sie Deutsch, Kunst und Allgemeinwissen unterrichtete. Verantwortlich war sie dort auch für die Bibliothek, wo es nicht nur Bücher, sondern auch allerlei Schulsachen auszuleihen gab. In der Schule gingen in aller Regel Waisenkinder. In zwei Häusern waren die im Internat lebenden Jungen untergebracht.

Die junge Leidringerin hat zu den Schülern ein enges Verhältnis aufgebaut. Oft half sie mit, Hausaufgaben zu erledigen oder übernahm die Aufsicht am Wochenende.