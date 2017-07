Rosenfeld Wesentlich ist, was man nicht sieht

Rosenfeld-Brittheim. Wirklich ansehnlich ist der baulich am brutalistischen Architekturstil der 50er- und 60er-Jahre angelehnte Turm noch nie gewesen, aber mit seiner kantigen Form zum Wahrzeichen Brittheims geworden. Für den Rosenfelder Stadtteil erfüllt er aber auch eine funktionale Rolle: Er stellt sicher, dass auch in Brittheim genügend Wasserdruck au den Leitungen herrscht.

Auch aus diesem Grund hat sich der Zweckverbands Wasserversorgung Kleiner Heuberg 2015 dagegen entschieden, den Turm zu verkaufen oder abzubauen. Doch das Bauwerk ist in die Jahre gekommen, verwittert und verfärbt. Der Beton muss saniert werden.

Wesentlich ist aber das, was man nicht sieht: Neben dem in seiner Kammer 90 Kubikmeter Wasser fassenden Turm steht auch die Innensanierung des Hauptbehälters an, der direkt daneben steht. Er speichert das durch die Hauptleitung vom Werk Aistaig bei Oberndorf her strömende Wasser und fasst 1100 Kubikmeter.