Rosenfeld Wenn der Notarzt mal nicht in Eile ist

Rosenfeld. Eigentlich hat Thorsten Doneith selten Zeit. Am Samstag nahm er sie sich. Der Notarzt am Zollernalb-Klinikum erklärte in der Rosenfelder Festhalle, was vom ersten Anruf über das Ausrücken bis hin zur Versorgung vor Ort und schließlich in der zentralen Notaufnahme passiert. Und: er hatte den Einsatzwagen dabei. Viele Interessierte sahen gebannt zu, als er Monitore, Defibrillator und Medikamente erklärte.

Gut besucht waren die Vorträge im Untergeschoss der Halle. Dimitrios Vasilakis gab einen Einblick in Diagnose und Therapie von Schlaganfällen. Erwin Bieker lud zu einer Reise in unser Ich ein und erklärte anschaulich, wie MRT, CTG oder Röntgen einen Blick in den menschlichen Körper ermöglichen. Heinz Weisser von der Anti-Mobbing-Gruppe und der Burnout-Hilfe Zollernalb erzählte den Zuhörern, was in der Arbeitswelt heute schief läuft.

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Günther-Martin Pauli hatten Selbsthilfegruppen aus dem gesamten Zollernalbkreis eingeladen, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Auge in Auge mit anderen Betroffenen – für den Schirmherrn eine quasi unbezahlbare Sache. Ebenso wie für den Rosenfelder Bürgermeister Thomas Miller. Letzterer ist selbst für die Selbsthilfegruppen engagiert und begrüßte neben den ausstellenden Gruppen auch den ehemaligen Sozialdezernenten des Landratsamts, Eberhard Wiget, unter den Gästen.