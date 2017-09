Rosenfeld Weiterer Abschnitt wird angegangen

Länger biss sich der Gemeinderat am Thema Sonnenschutz fest. Dieser soll laut Bewer in Form von elektrisch angetriebenen und elektronisch gesteuerten "Zip-Screens" ausgeführt werden – auch an der Nordwestwand. Bewer führte umfangreiche Temperaturmessungen ins Feld, um zu belegen, dass auch auf dieser Seite die Sonne die Räume ordentlich aufheizt. Das mochten manche Räte nicht einsehen, ebenso wenig die Notwendigkeit einer elektronischen Steuerung. Es werde aber auch manuelle Bedienungen geben, versprach Bewer.