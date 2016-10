Rosenfeld Weg mit Höllengrusel

Rosenfeld. "Konzert & mehr" versprechen die Pfadfinder des VCP-Stamms "Weiße Rose" am Reformationstag, Montag, 31. Oktober. Unter dem Motto "… da ist Freiheit" beginnt um 18 Uhr in der Stadtkirche in Rosenfeld ein besonderes Reformationskonzert mit Protest- und Freiheitsliedern durch Hendrik Kuijs, Michael Damm sowie Christoph und Thomas Otto.