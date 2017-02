Rosenfeld Wasserleitungen werden untersucht

Rosenfeld. Bereits 2013 war der Auftrag für eine Untersuchung des Wasserleitungsnetzes in der Kernstadt und ein Ausbaukonzept an die RBS wave GmbH in Stuttgart vergeben. Dieses Ingenieurbüro untersuchte dann das Netz in Rosenfeld mit rund 17 Kilometern Gesamtlänge und 260 Wasserschächten.

Drei wesentliche Maßnahmen am Wasserleitungsnetz, welche die Ingenieure in ihrer Analyse als notwendig bezeichnet hatten, wurden 2014 umgesetzt: ein Umbau im Fluterschacht in der Siemensstraße beim Eingangstor der Firma Blickle, ein zusätzlicher Schacht mit einem Druckminderventil in der Leidringer Straße auf Höhe der Sporthalle Hag und ein Wasserschacht in der Bickelsberger Straße bei der Einmündung zum Peterleshagweg. Dadurch hat die Feuerwehr jetzt eine Löschwassermenge von 192 Kubikmeter pro Stunde für zwei Stunden für die Altstadt zur Verfügung.

Nun sind die Stadtteile an der Reihe, wo es noch keine derartige Untersuchung und einen Nachweis benötigter Löschwassermengen gab.