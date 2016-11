Rosenfeld Was die Bibel über Geld lehrt

Nach einem gemeinsamen Vesper schloss sich ein Vortrag von Alois Schanz an. Er war bis zu seinem Ruhestand 2013 Vorstand der Volksbank Rottweil gewesen.

Thema des Abends war der verantwortungsvolle Umgang mit den Finanzen. Nach einer Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation und Nachrichten aus den vergangenen Wochen lautete die zentrale Frage: Was sagt uns die Bibel dazu, welche Empfehlungen können wir übertragen auf unser Leben, und ist Geld in der Bibel ein Tabu?

Der ehemalige Bankvorstand ging auf einige Brennpunkte in der Welt und auch auf die Staatsverschuldung in Deutschland ein. Schanz, Gemeinderat in seiner Heimatstadt, erläuterte die niedrige Zinspolitik und deren Auswirkungen auf Sparer wie Häuslebauer. Ein Zitat von August Hermann Francke aus dem 16. Jahrhundert zeigte, dass schon damals aus frommen Wünschen eine christliche Bewegung wurde.