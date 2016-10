Rosenfeld (ruf). Wie erkennt man einen Schlaganfall und wie reagiert man, wenn der Verdacht eines Schlaganfalls besteht? Diese und viele weitere Fragen behandelt der Vortrag der DRK-Ortsgruppe Rosenfeld am Donnerstag, 13. Oktober um 19.30 Uhr in der Festhalle Rosenfeld mit Dimitrios Vasilakis, Oberarzt und Leiter der Schlaganfallstation (Stroke Unit) am Zollernalb-Klinikum in Albstadt. Der Eintritt ist frei.