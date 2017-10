Rosenfeld Vom Wort Gottes führt ein direkter Weg hin zur Musik

Zum Radio erzählte Jana Pöhler die Geschichte des Songs "Radio Orchid" von Fury in the Slaughterhouse. In dem Lied geht es um eine alte Frau, deren Mann gestorben war. Sie kaufte sich vom Erbe ihres Mannes einen Radiosender, um allen einsamen Menschen Trost zu spenden.

Eindrucksvoll besangen Thomas Otto und Michael Damm im Anschluss zweistimmig das Thema Technik und Umwelt mit dem Lied "Karl der Käfer". Der Stimmungshöhepunkt an diesem Abend war jedoch der Welthit "Radioactive" von Imagine Dragons als Antwort auf die Frage: "Haben Zager & Evans recht, dass wir das Ende der Welt uns selbst zu verdanken haben?", gesungen von Hendrik Kuijs.

"Nicht jeder muss ein Superheld sein"

Bevor es jedoch zum gemütlichen Teil überging, gab die Sprecherin dem Publikum noch eine Weisheit mit: "Nicht jeder muss ein Superheld wie Martin Luther sein, jeder einzelne kann etwas bewirken."

In der mittelalterlich hergerichteten LutherBar im Gemeindesaal gab es Snacks und Getränke. Außerdem konnten die Gäste an dem Projekt "Hämmern für eine Welt voll Frieden" mitmachen und ihre eigene Du-Sollst- oder Du-Sollst-Nicht-These an einen Holzbalken nageln.