Rosenfeld Vier Tage lang mit französischen Freunden die Stadt Genf erkundet

Dann ging es weiter an Genf vorbei über die Grenze nach Frankreich, wo in Archamps das Hotel gebucht war. Die französischen Freunde waren auch schon eingetroffen, und so gab es ein großes Hallo und nach dem Bezug der Zimmer das erste der insgesamt drei gemeinsamen Abendessen.

Am nächsten Morgen fuhr die Gruppe mit dem Bus nach Genf zu einer Stadtführung mit Ariel Hämmerle, dessen Großvater als junger Mann von Leidringen in die Schweiz ausgewandert war. Die Genfer Bucht war an diesem Tag für den gesamten Autoverkehr gesperrt, da dort ein Riesenpicknick stattfand, und so wurde ein Teil der Stadtführung zu Fuß gemacht. Aus den geplanten drei Stunden wurden fast fünf. Ariel Hämmerle hatte sichtlich Spaß daran, den Landsleuten seiner Vorfahren die Sehenswürdigkeiten seiner Stadt zu zeigen. Danach gab es noch Zeit zur freien Verfügung, in der die meisten noch etwas aßen und einige eine Bootsfahrt auf dem See machten.

Am dritten Tag trennte sich die Gruppe. Die Franzosen besichtigten die Weltorganisation für Meteorologie, während die Deutschen die ständige Vertretung der Bundesrepublik besuchten und dort mit Axel Küchle, dem Referenten für Humanitäre Hilfe, zusammentrafen.