Rosenfeld Vier Chöre bieten in Täbingen bunten Melodienstrauß

Nach der Pause eröffnete der Sängerkranz Rotenzimmern den zweiten Teil des Abends mit dem Ohrwurm "Du hast mich tausendmal belogen" von Andrea Berg und "Für di" von Lorenz Maierhofer und sang am Ende noch die stimmungsvollen Zugabe "Ramona". Die Sänger von Heselwangen gaben "Mala Moja" von Arnold Kempkes zum Besten sowie "Heimweh" von Thibaut. Ohne Zugabe durften die Sänger aus Heselwangen nicht von der Bühne.

Auf bewährtes englisches Liedgut griff Vocalis pur beim zweiten Auftritt zurück. Für Welthits wie "You’ll Be In My Heart" von Phil Collins oder "Hey Brother" von Avicii gab es lang anhaltenden Beifall für die schwarz gekleideten Sängerinnen und Sänger. Als Zugabe wurde der "Summer Of 69" geboten, und der Chor wurde gebührend gefeiert. Der Männergesangverein Täbingen übernahm den abschließenden Teil und ließ aufhorchen bei "Amizaliwa" von Adrian Schmid. Der afrikanische Song, der zu vorgerückter Stunde geboten wurde, rüttelte auch den letzten Zuhörer noch einmal wach. Danach wurde in der Halle noch das eine oder andere Lied gemeinsam angestimmt.