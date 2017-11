Rosenfeld Viele Proben bis zum Konzert

Seit dem Herbst sind die Proben auf dieses Konzert ausgerichtet. Die einzelnen Stücke wurden geübt und verfeinert. Dirigent Stefan Bisinger griff auf die Unterstützung einiger Registerleiter mit Bernd Bisinger und Johannes Haid zurück und hat wieder ein ansprechendes Konzertprogramm mit unterschiedlichen Stilrichtungen und Anspruchsprofil zusammengestellt.

Ein besonderes Stück hat der Musikverein unter der Leitung von Stefan Bisinger einstudiert, "A Gospel Celebration" von Piet Hamers. Das Werk teilt sich in die drei Abschnitte "Go tell it to the Mountain", "Were you there", und "Old Time Religion" auf.

Eine weitere Bereicherung ist die gemeinsame Jugendkapelle "Young Harmonie", dirigiert von Michael Blocher. Ebenfalls wird die Vorstufenkapelle unter der Leitung von Nico Brucklacher mit konzertierten. Den Jüngsten im Verein wird eine große Aufmerksamkeit zukommen.