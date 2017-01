Rosenfeld Vereine ziehen allerorten ihre Jahresbilanz

Doch zunächst sammeln Vereine und Jugendgruppen am morgigen Samstag die Weihnachtsbäume in Rosenfeld und den Stadtteilen ein. Zum Preisbinokel lädt der Sportverein Täbingen am Sonntag in sein Sportheim ein. Kirchenkino bietet die dortige evangelische Kirchengemeinde am Sonntag ab 19.30 Uhr.

"Socken stricken leicht gemacht" – unter diesem Motto lädt die Generationenwerkstatt für Mittwoch, 18. Januar, um 15 Uhr ins Isinger Schulhaus ein. Im Isinger Gemeindehaus findet am Donnerstag, 19. Januar, ab 19 Uhr eine Lesung zum Thema Reformation unter der Überschrift "Tatort Kloster Denkendorf" statt. Die Sportfreunde Isingen veranstalten am Freitag, 20. Januar, ihr Binokelturnier ab 19 Uhr im Schulgebäude. Am selben Abend finden in Leidringen die Hauptversammlung der Trachtengruppe im Sportheim und in Täbingen die Mitgliederversammlung des Männergesangvereins im Gasthaus Löwen statt. Die Heiligenzimmerner Sänger ziehen am Samstag, 21. Januar, ihre Jahresbilanz.

Gerhard Adrian, der Präsident des Deutschen Wetterdienstes, ist der Gastredner beim Neujahrsempfang der Städte Rosenfeld und Geislingen am Dienstag, 24. Januar, ab 18 Uhr in der Sporthalle Hag.