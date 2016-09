Rosenfeld Verein muss großes Arbeitspensum durch Turnhallen-Umbau leisten

Bei der Mitgliederversammlung in der ehemaligen Schule sprach Vorsitzender Matthias Jäger Dank aus an alle engagierten Mitglieder und an die Unterstützer, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, sowie den Sportlern und Übungsleitern, die mehr Zeit investieren und weitere Anfahrtswege in Kauf nehmen müssten. Bedacht wurde auch das Wirtsteam Maja Kieffer und Ulla Lang mit einem Geschenk. Matthias Jäger dankte allen Helfern, welche bei der Modernisierung vom Tribünengebäude mitgeholfen haben, vor allem Kai-Uwe Schwarz, der das Projekt leitete. Platzwart Tobias Wizemann erhielt für sein Engagement den WFV-Ehrenpreis.

Helmut Maier berichtete über die Herzsportgruppe und die gute Zusammenarbeit mit Übungsleiterin Gabi Luippold und den beteiligten Ärzten. Alle Sportler der Herzsportgruppe sind sehr aktiv und rege, auch neben der wöchentlichen Gymnastikstunde.

Kai-Uwe Schwarz berichtete über die Abteilung Fußball. Aktuell werde Fußball in Brittheim gespielt. In der vergangenen Saison wurde der fünfte Tabellenplatz erzielt. Die Trainer Claus Hirschfeld und Bülent Pesket wurden nach Abschluss der Runde verabschiedet.