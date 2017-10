Rosenfeld Unterricht am Feuerwehrschlauch

Doch nicht nur die Brandbekämpfung ist eine Aufgabe der Feuerwehr: Alexander Stehle zeigte den Kindern all die Geräte, die in einem Einsatzfahrzeug mitgeführt werden und in welchen Notfällen sie angewendet werden. Eifrig rieten die Kinder mit, wofür beispielsweise ein Temperaturmessgerät gebraucht wird.

Großen Spaß hatten die Kinder auch, als sie einen Feuerlöscher ausprobieren durften. Neben dessen Anwendung lernten sie auch, dass es keine große Überwindung kostet, zum Löscher zu greifen, egal ob man Kind oder Erwachsener ist.

Der Helfertag sollte den Kindern nicht nur das Verhalten im Notfall lehren, sondern sie auch für die Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte sensibilisieren. "Wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchskräften um auch in Zukunft die Notfallversorgung im Ort garantieren zu können", meint Traub.

In der Kindergruppe der Feuerwehr Rosenfeld werden Kinder ab der ersten Klasse spielerisch an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt. Der Schwerpunkt wird jedoch nicht auf den feuerwehrtechnischen Dienst gelegt, sondern vielmehr auf Spaß und Zusammenhalt. Ab zehn Jahren werden Jugendliche auf den Dienst bei den aktiven Feuerwehrabteilungen vorbereitet.