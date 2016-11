Rosenfeld Unmut über das Aus für die Filiale

Rosenfeld-Heiligenzimmern. "Der ländliche Raum blutet aus", "besonders die Älteren sind betroffen", so äußern sich Bürger von Heiligenzimmern. Sie haben eine Unterschriftenaktion initiiert, in der sie sich gegen die Schließung der Bankfiliale wenden. Der Ortschaftsrat und die Vereine in Heiligenzimmern unterstützen diese Proteste und wenden sich nun in einem offenen Brief an die Vorstandsmitglieder der fusionierten Volksbank.

"Mit großer Besorgnis und Betroffenheit haben wir zur Kenntnis genommen", heißt es, "dass Sie Ihre Filiale in Heiligenzimmern schließen möchten und keine Bankgeschäfte vor Ort mehr möglich sein werden", nicht einmal Geld abheben oder einzahlen, Kontoauszüge holen oder Überweisungen aufgeben.

Ortsvorsteher Rolf Kotz und das gesamte Gremium erinnern die Bankvorstände an den Grundgedanken und den sozialen Auftrag der Volksbank als genossenschaftliches Unternehmen: "Genossenschaften sind Wertegemeinschaften, die in der Regel Ziele verfolgen, die über reine Wirtschaftsbetriebe hinausgehen." Immerhin werbe die Bank selbst mit Werten wie Fairness, Transparenz und Vertrauen: "Die Mitglieder bestimmen demokratisch den Kurs der Bank mit – auch bei diesem Entscheidungsprozess?", fragt Kotz.