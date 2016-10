Rosenfeld Unglückliche Liebe als Musikstück

Die von Wolfgang Amadeus Mozart komponierte Fantasie in c-Moll erschien im Dezember 1785 mit einer Widmung an seine Schülerin Therese von Trattner. Manches spricht dafür, dass Mozart eine unglückliche Liebe mit der Widmungsträgerin verband und den tragischen Unterton in diesem Werk verursachte.

Die c-Moll-Fantasie steht in Bezug auf Ausdruckstiefe, neuartige Formgestaltung, Modulationsreichtum sowie Vielfalt des zum Teil höchst virtuosen Klaviersatzes einzigartig in Mozarts Klavierschaffen da. Das Stück gilt daher als äußerst anspruchsvoll und ist eine der bekanntesten Fantasien Mozarts.

Steffen Hartmann, geboren 1976, studierte Klavier in Hamburg. Als Liedbegleiter besuchte er Meisterkurse bei Elisabeth Schwarzkopf und Dietrich Fischer-Dieskau. 2007 gründete er zusammen mit Matthias Bölts das Institut MenschMusik Hamburg, das neue Wege in der Musikerausbildung beschreitet. Hartmann schreibt regelmäßig Aufsätze zu Grundfragen der Anthroposophie, zu Meditation und Musik. Seit 2012 ist er am Rudolf Steiner Haus in Hamburg verantwortlich tätig. Damit verbunden ist eine intensive Vortrags- und Seminartätigkeit.