Rosenfeld Unabhängige Räte machen sich schlau

Rosenfeld. Im Vorfeld der Haushaltsberatungen, die am 15. Dezember in öffentlicher Sitzung stattfinden werden, wurde zunächst der Wehrturm in Rosenfeld in Augenschein genommen.

Gemeinderat Hans Leidig, der auch Vorstandsmitglied des Fördervereins Rosenfeld ist, stellte gemeinsam mit dem ehemaligen Schulleiter Wolfram Fischer das Projekt vor. Der sanierungsbedürftige Wehrturm gibt einen prächtigen Blick auf die Pfingsthalde. Geplant ist eine komplette Sanierung.

Das Projekt wird vom Förderverein im neuen Jahr dem Rosenfelder Gemeinderat vorgestellt. Für die Haushaltsberatungen wird der Wehrturm vermutlich erst im Jahr 2018 aufgenommen.