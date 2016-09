Rosenfeld. Im Gottesdienst der evangelischen Stadtkirche startet am morgigen Sonntag, 2. Oktober, eine kleine Umfrage über die gewünschte Uhrzeit: Nach einem Jahr der Erprobung eines 10 Uhr-Gottesdienstes an jedem ersten Sonntag des Monats will der Kirchengemeinderat Bilanz ziehen. Entsprechend der Gemeinde-Umfrage 2015 wünschten fast 80 Personen lieber einen Gottesdienstbeginn um 10 Uhr statt um 9.30 Uhr. Andererseits wurden Stimmen laut, den monatlichen 10-Uhr-Gottesdienst wieder abzuschaffen. Darum sind in den nächsten Wochen die Gottesdienstteilnehmer noch einmal direkt gefragt, anonym durch Uhrzeit-Kärtchen ihren Wunsch mitzuteilen. Am morgigen Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerhard Ruoff. In der Predigt geht es um ein gutes Zusammenleben.