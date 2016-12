Rosenfeld-Heiligenzimmern. Rücksichtslos überholt und danach von der Straße abgedrängt wurde laut Polizei eine 50-Jährige am Samstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Heiligenzimmern und Vöhringen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Mercedes der 50-Jährigen wurde von einem weißen BMW überholt; der BMW scherte danach so knapp vor dem Wagen der Frau wieder ein, dass diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam von der Fahrbahn ab, landete im Straßengraben und verletzte sich dabei. Der BMW fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei bittet Zeugen, denen der Wagen auf seiner Fahrt zwischen Balingen und Vöhringen aufgefallen ist, sich zu melden beim Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423/ 8 10 10.