Rosenfeld TSV Bickelsberg schließt ereignisreiches Jahr

Die Radsportabteilung von Egon Schlaich war gesellschaftlich sehr aktiv und bei verschiedenen Rad-Marathons und Rennen unterwegs, wobei Uschi Schlaich und Rainer Kopp teilweise hervorragende Platzierungen herausragende Ergebnisse erzielten. Die kleine Laufgruppe von Rudi Rauch trifft sich regelmäßig am Samstagnachmittag, jedoch würden Neuzugänge aufgenommen.

Rainer Schneider informierte über die Bewegungsinitiative "Rosenfelder Kindersportabzeichen", die vom TSV für rund 100 Kinder erneut durchgeführt wurde und mit einem Aktionstag im Sofienbad fortgesetzt werden wird. Badminton-Trainerin Conny Hölle arbeitet derzeit mit Kindern von acht bis 14 Jahren regelmäßig freitags und würde sich ebenfalls über Zuwachs freuen.

Rudi Rauch brachte Anregungen ein. So wurde über einen Kurs über lebensrettende Maßnahmen diskutiert, ein Wassergymnastikangebot im Sofienbad, einen Zumba-Kurs sowie Prüfungen zum Sportabzeichen. Rauch machte zudem auf die Hüttenwanderung auf die Willersalpe aufmerksam, für die mehr als 20 Anmeldungen vorlägen. Das Kinderturnen für die Jüngsten scheitere derzeit an einem Mangel an Übungsleitern.

Die Wahlen wurden von Ortsvorsteher Günter Rauch zügig geleitet, wobei sich nur durch die Neuwahl von Micha Lehmann als Beisitzer eine Veränderung ergab. Der Abend schloss mit Präsenten an die Übungsleiter, dem Hinweis auf die Website und anregenden Gesprächen.

Weitere Informationen: www.tsv-bickelsberg.de