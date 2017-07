Rosenfeld Trotz Protest: Isinger Kindergarten wird Natur-Kita

Die Verwaltung argumentierte, wie Bürgermeister Thomas Miller in der Sitzung erklärte, mit einem Überangebot an Plätzen im Ü3-Bereich (über drei Jahre). Nach ihren Angaben sind in der Gesamtstadt 215 von rund 290 Plätzen belegt. Es gelte, Überlegungen zur Auslastung der Gruppen und zur Steigerung der Attraktivität anzustellen. Nach dem Vorbild anderer Städte und Gemeinden soll auch in Rosenfeld eine Wald-Natur-Gruppe geschaffen und dazu die bestehende Gruppe in der Kita Isingen umgewandelt werden. Das war nichtöffentlich im Ausschuss für Kinder und Jugend sowie im Isinger Ortschaftsrat beraten und beschlossen worden.

Der Elternbeirat der Einrichtung hatte Planungen angestellt für eine verlängerte Öffnungszeit von 7.30 bis 13.30 Uhr mit weiteren pädagogischen Angeboten. Die Eltern verwiesen auf das bisherige gute Funktionieren der Kita mit ihren großzügigen Räumen und dem großen Garten, der Platz zu Spiel und Bewegung biete. Auch sei der Weg direkt in die Natur kurz und der Zusammenhalt für den Kindergarten am Ort groß. Ortskindergärten seien in erster Linie für die Kinder am Ort gedacht. Natur- oder Waldkindergärten hätten hingegen eine spezielle Philosophie, welche die Isinger Eltern nicht teilten, so die Stellungnahme des Elternbeirats. Er schlug statt der Umwandlung der Kita Sonnenwinkel ein zusätzliches Angebot vor, was wiederum die Stadtverwaltung ablehnte.

Laut Hauptamtsleiterin Ruth Alf liegt die Gruppengröße in Isingen bei rund 20 Kindern. Die Natur-Kita-Gruppe werde von März bis Oktober im Wald stattfinden, so dass das Gebäude weiter genutzt werde. Es gebe zwei 100-Prozent-Stellen für Erzieherinnen und eine Praktikantin.