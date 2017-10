Rosenfeld Tipps zur Gesundheit

Nach der Begrüßung um 10 Uhr durch Landrat Günther-Martin Pauli und Bürgermeister Miller bietet Marlies Jenter, Übungsleiterin der DRK-Seniorengymnastik in Rosenfeld, Gymnastik zum Mitmachen. Mehrere Vorträge stehen auf dem Programm. Ab 11 Uhr referiert Dimitrios Vasilakis, Oberarzt am Zollern­alb-Klinikum, über Schlaganfall-Diagnostik und Therapie. "Die Reise durch unser Ich" ist der Titel des Vortrags, den Erwin Biecker, Chefarzt an der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie am Zollernalb-Klinikum, ab 13 Uhr halten wird. Die Tätigkeit eines "Notarztes im Einsatz" schildert Katharina Schmid, Fachärztin für Chirurgie und Notfallmedizin am Zollernalb-Klinikum, ab 14 Uhr. "Was läuft in der heutigen Arbeitswelt schief?": Heinz Weisser vom Verein Anti-Mobbing Zollernalb richtet seinen Blick ab 15 Uhr auf Stress, Überlastung und Burnout.

Mehrere Gruppen bieten Infostände mit speziellen Angeboten, unter anderem die AMSEL-Kontaktgruppe und Anti-Mobbing Zollernalb mit Videos und die Diabetiker Baden-Württemberg mit Blutzuckermessungen sowie die Selbsthilfegruppe Tinnitus und Morbus Menière mit simulierten Ohrgeräuschen oder der Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe mit einem Parcours mit Rauschbrille. Bei der Herzsportgruppe können Besucher ihren Blutdruck messen lassen und den Body Mass Index (BMI) errechnen. Ein Quiz zur Pflegeversicherung bietet der Pflegestützpunkt Zollernalb. Das Zollern­alb-Klinikum stellt seine Schlaganfall-Abteilung (Stroke Unit) vor.

Selbsthilfegruppen: AMSEL Aktion Multiple Sklerose Erkrankter Kontaktgruppe Zollernalbkreis, Anti-Mobbing-Zollernalb und Burnout-Hilfe-Zollernalb, Deutsche ILCO Regionalgruppe Zollernalb, Diabetiker Baden-Württemberg, DVMB Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew, EA-Selbsthilfegruppe für emotionale Gesundheit, Elternselbsthilfe suchtgefährdeter Kinder Zollernalbkreis, Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Hechingen, Herzsportgruppe SV Haigerloch, JuP Jung und Parkinson Selbsthilfe, Osteoporose Selbsthilfegruppe Geislingen, Rheuma-Liga AG Albstadt mit Jungrheumatikern, Selbsthilfe Körperbehinderter ZAG, Selbsthilfegruppe Panik, Angst, Depression, Selbsthilfegruppe Schnarchen-Schlafapnoe Balingen, Selbsthilfegruppe Tinnitus und Morbus Menière Albstadt/Zollernalbkreis, Selbsthilfegruppe Tracheostoma, Stoma-Treff Zol­lernalb.