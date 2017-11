Rosenfeld Theorie gleich in Praxis umgesetzt

Der Start der zweitägigen Übung war bereits am Freitagabend. Abteilungskommandant Christoph Huber setzte den Schwerpunkt auf Brandbekämpfung, Knoten und Stiche, Atemschutz anlegen im Feuerwehrauto und Anleitern. Am Samstagmorgen ging es weiter. Geübt wurde mit dem Notfallpumpenset. Ferner ging es um Atemschutz und die Aufgaben des Maschinisten. Weiter gab es nützliche Ratschläge zum Umgang mit der Motorsäge und der Rettungssäge.

Anschließend lag der Schwerpunkt auf Technischer Hilfe. Die Feuerwehrkameraden hatten die Aufgabe, sich mit der Hilfeleistung an zwei Unfallwagen zu beschäftigen.

Die traditionelle Herbstübung fand am Nachmittag statt. Ein Verkehrsunfall mit zwei ineinander verkeilten Autos an der Straßeneinmündung beim Pfarrhaus wurde angenommen. Mit den nötigen Geräten und mit zwei Einsatzfahrzeugen gingen die Heiligenzimmerner Feuerwehrleute ans Werk. Die beiden Unfallautos wurden gegen Umkippen gesichert. In einem durchorganisierten Ablauf wurden die "Verletzten" gerettet. Etliche Zuschauer fanden sich zur Übung ein, darunter auch Ortsvorsteher Rolf Kotz.