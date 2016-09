Rosenfeld Technik-Berufe: Vorbehalte sollen fallen

Was Erfindungen mit der Berufswahl von Jugendlichen zu tun haben, zeigen die MINT-Expertinnen des Programms "Coaching4Future". Sie sind am 6. Oktober an der Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg in Rosenfeld und am 7. Oktober am Schulstandort in Geislingen zu Gast.

Mit Hightech zum Anfassen und einer lebensnahen Multimedia-Präsentation wollen sie die Mädchen und Jungen mit auf eine Reise in die Welt von MINT nehmen. Dabei werden Berufe aus naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen jugendgerecht und anschaulich vorgestellt.

Was leisten Medizintechniker bei der Entwicklung moderner Prothesen? Wo warten abwechslungsreiche Aufgaben auf IT-Spezialisten? Mit einer Mischung aus Wissenschaft und Unterhaltung, kleinen Experimenten sowie Exponaten zum Ausprobieren zeigt das Programm, welche vielseitigen Berufsbilder sich hinter technischen Innovationen verbergen und welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten es in diesem Bereich gibt. Die Biologin Cathrin Brinkmann und die Ingenieurin für Umweltschutztechnik, Carolin Birk, geben auch einen praxisnahen Überblick zu aktuellen sowie zukünftigen Hightech-Lösungen und Produktionsverfahren aus den Bereichen Mobilität, Wohnen, Gesundheit, Arbeit, Lifestyle und Umweltschutz.