Rosenfeld Tanzen ohne Partner

Rosenfeld-Täbingen. Jeden Mittwoch wird von 19 bis 21 Uhr in der Turnhalle Line Dance geprobt. Für die, die sich mit den Tanzschritten ein wenig schwer tun, bietet die Trainerin ab 18 Uhr ein Einsteigertraining an.

Seit fünf Jahren ist Alexandra Capitan begeisterte Line-Dancerin. Nachdem sie im Juli nach Täbingen gezogen ist, wollte sie auf ihr Hobby nicht verzichten. "Ich tanze einfach so gerne", sagt sie und lacht. Zudem sei Tanzen für sie ein guter Ausgleich zu ihrem Bürojob. Kurzerhand gründete sie in ihrer neuen Heimat eine neue Line-Dance-Gruppe, die "Funny Liners": "Funny Liners, deswegen, weil es ›Just for Fun‹ ist, einfach Spaß machen soll ohne Leistungsdruck."

Line Dance ist ein Gruppentanz, der seinen Ursprung im Country hat. Getanzt wird in einem Block – nebeneinander und voreinander. "Dadurch, dass man für diesen Tanz keinen Partner braucht, sind viele offener", vermutet die Trainerin.