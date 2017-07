Rosenfeld Tagesordnung bietet viel Diskussionsstoff

Nach der Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse geht es um die in Isingen umstrittene Einrichtung einer "Natur-Kita-Gruppe". Wie berichtet, will die Stadtverwaltung eine neue Art der Kinderbetreuung etablieren, die auch im Wald stattfinden soll. Zu diesem Thema hat auch am Freitag in Rosenfeld eine Informationsveranstaltung für Eltern stattgefunden.

Nächstes Thema ist die Jahresrechnung 2016, gefolgt vom Thema Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2017/2018 und 2018/2019.

Danach geht es um die Vergabe der Sanierungsarbeiten am Torturm an der Roten Halde, wo die Schillerlinde steht. Nächster Punkt ist die Annahme von Spenden, die bei der Stadt eingegangen sind, besonders für die Spielstadt Rosapolis und den Rosen- und Skulpturengarten. Bauanträge schließen sich an, unter anderem erneut für den Umbau des "Turmstübles" am Brittheimer Wasserturm.