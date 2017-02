Rosenfeld Tablets stoßen auf großes Interesse

Im März steht die Einarbeitung in das Microsoft-Textverarbeitungsprogramm Word im Terminkalender. Demonstriert wird am letzten Kurstag auch das kostenlose Programm Libre Office. Beginn der vier Vormittage ist am Dienstag, 21. März, ab 8.30 Uhr im Volksbank-Gebäude. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro (Anmeldung siehe Information). Im Mai folgen Kurse über Internet und E-Mail sowie ein weiterer Tablet-Kurs. Dazu bietet das Team "offene Treffs" dienstags alle 14 Tage an. Im April stehen Facebook, Twitter und Co. mit Hendrik Kuijs auf dem Programm.

Weitere Informationen: www.pckh-online.de pckh@web.de