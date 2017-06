Rosenfeld SV Bitz wirft die Kugeln am besten

Rosenfeld. Vier Mannschaften waren bei dem im Rahmen des Rosenzaubers vom Arbeitskreis Freizeit und Kultur und vom Förderverein Rosenfeld ausgerichteten Turniers am Start. Und die Stimmung war prächtig, da auch einige Fans die Mannschaften begleiteten.

"Schweinchen" im Visier

Der Spielball, auch "Schweinchen" genannt, wird als erstes in die Bahn geworfen. Danach sind die beiden Mannschaften an der Reihe, die aus zwei oder drei Mitgliedern bestehen. Eine Mannschaft hat in Summe sechs Kugeln. Geworfen werden die Kugeln möglichst nahe an das Schweinchen. Falls eine Kugel der gegnerischen Mannschaft näher liegt, wird gewechselt.