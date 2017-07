Rosenfeld Strahlende Gesichter auf der Rosenfelder Tennisanlage

Die Anlage der Tennisgemeinschaft Rosenfeld war fest in der Hand von jungen Talenten. Beim Turnier wetteiferten Mädchen und Jungen verschiedener Vereine um die Plätze.

Manuela Killmaier von der Volksbank Hohenzollern-Balingen bedankte sich bei der Siegerehrung bei den Teilnehmern: "Wir konnten über das gesamte Turnier hinweg tolle und spannende Spiele beobachten.". Sie übergab die Preise an die glücklichen Sieger.

Auch Florian Scheinast, Jugendwart der TG Rosenfeld, zeigte sich sehr zufrieden: "Die Kinder und Jugendliche haben Spaß am Tennisspielen. Das sieht man!" Rosenfeld sei, so Scheniast, einer von rund 20 Veranstaltungsorten der Sportart Tennis in Baden-Württemberg.