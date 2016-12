Rosenfeld Stimmen füllen den Raum der Kirche

Pfarrer Michael Storost erinnerte bei seiner Ansprache zum Advent an die große Liebe Gottes und an das Jesuskind, welches als Symbol für Gewaltlosigkeit stehe. Ebenfalls sprach der Pfarrer den Wert des Schenkens an, wenn die Liebe Gottes mit verschenkt werde.

Ein weiterer Höhepunkt des Konzerts war der Beitrag der beiden Solistinnen Gaby Preisendanz-Schlecht und Christine Kleinmann. Im Sopran und im Mezzosopran begeisterten die beiden Solisten bei den Stücken "Für die Schönheit dieser Welt" und "Angels Carol" von John Rutter. Ein weiteres Glanzlicht setzte das Solistinnenduo mit "Ave Maria" von Giulio Caccini.

Mal wieder voll aus ihrem sängerischen Können schöpften die knapp 30 Sänger des Männerchors bei der "Kirchberger Singmesse" von Lorenz Maierhofer. Sie bietet mit volksliedhaften Melodien in angenehmer Singlage und ihren deutschen Texten zahlreiche Stücke für eine stilvolle Messgestaltung. Das Werk wird vierstimmig gesungen und kann instrumental ergänzt werden. Der Projektchor setzte den abschließenden Glanzpunkt des Konzerts mit "Ave Verum corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart.

Die 350 Zuhörer zollten am Ende der Vorträge lang anhaltenden und lautstarken Beifall.

Als erste Zugabe wurde mit den Konzertgästen gemeinsam "Macht hoch die Tür" gesungen, und mit einer weiteren Zugabe des Männerchors schloss das erfolgreiche Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche.