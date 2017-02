Rosenfeld Stets ein Herz für Menschen, Tiere und Pflanzen gehabt

Am 6. Mai 1929 wurde sie in Rosenfeld auf der Roten Halde geboren – kurz nach der Zwillingsschwester Maria. Zu dieser Zeit war der Bruder Willi bereits ein Jahr alt. Der Vater Johann Heinrich Stotz war 46 Jahre alt, die Mutter Rosine 28 Jahre. Der Vater war von Beruf Schmied und an Asthma erkrankt. Mit drei Jahren besuchte Martha Stotz den Kindergarten, ging acht Jahre lang in die Schule und musste immer nach dem Unterricht entweder den Eltern oder den Großeltern in Bickelsberg auf dem Feld oder auf dem Bauernhof helfen.

1949, als sie 20 Jahre alt war, durfte sie die Hauswirtschaftsschule in Haigerloch besuchen. Von 1950 bis 1951 ging es in die damals weit entfernte Großstadt Stuttgart als Haushaltshelferin. 1952, als sie 23 Jahre alt war, ist ihr geliebter Vater im Alter von 69 Jahren gestorben.

Von 1953 bis 1960 arbeitete sie im Hotel Lang, das ihre Verwandten führten, als Hausmädchen und Bedienung – was ihr viel Spaß bereitet hat. In dieser Zeit lernte sie Karl Sülzle kennen und lieben. 1960 heiratete das Paar, und der Sülzlehof wurde als Aussiedlerhof gebaut. Dort lebte sie nun knapp 58 Jahre lang.