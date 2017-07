Rosenfeld Steile Felsen und alte Burgen

Bei bestem Wanderwetter ging es von Neidingen durch eine Schlucht hinauf zum Mühlefels. Von dort hatte die Gruppe einen schönen Blick über das Donautal und zum Schloss Werenwag, das heute Eigentum des Hauses Fürstenberg ist. Über die Schaufelsen, eine senkrechte 120 Meter abfallende Wand mit Blick in die Tiefe, führte die Route zur Ruine Falkenstein, deren Geschichte bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht.

Über steile Serpentinen führte der Weg hinab zur Neumühle. Auf ebenem Weg wanderte die Gruppe an der Donau entlang mit Blick auf die steil aufragenden Felswände zurück zum Parkplatz in Neidingen. Die Tour durch diese landschaftlich schöne Region wird noch lange in Erinnerung bleiben.